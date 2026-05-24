Inter Bisseck rompe il silenzio dopo il Bologna | il verdetto sulla nazionale e la verità sul mercato estivo
Dopo il pareggio 3-3 contro il Bologna, il difensore dell’Inter Bisseck ha parlato della sua situazione con la nazionale e delle voci sul mercato estivo. Ha dichiarato di essere concentrato sul presente e di non aver ancora deciso il suo futuro, mentre sulle possibili trattative ha detto di non aver ricevuto offerte ufficiali. Bisseck ha anche sottolineato di rispettare il suo attuale club e di voler lavorare per migliorare.
Al termine del pareggio per 3-3 maturato sul campo del Bologna, il difensore dell’ Inter Yann Bisseck è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento attuale della sua carriera, esprimendo la propria amarezza per l’esclusione dai convocati della nazionale e, contestualmente, una profonda tranquillità circa le indiscrezioni di mercato che lo riguardano. Il centrale nerazzurro ha risposto pubblicamente alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, come documentato dalla testata specialistica L’Interista, tracciando un bilancio personale tra le ambizioni con la propria selezione e la programmazione della prossima stagione sportiva a Milano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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