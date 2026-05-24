Inter Bisseck rompe il silenzio dopo il Bologna | il verdetto sulla nazionale e la verità sul mercato estivo

Notizia in breve

Dopo il pareggio 3-3 contro il Bologna, il difensore dell’Inter Bisseck ha parlato della sua situazione con la nazionale e delle voci sul mercato estivo. Ha dichiarato di essere concentrato sul presente e di non aver ancora deciso il suo futuro, mentre sulle possibili trattative ha detto di non aver ricevuto offerte ufficiali. Bisseck ha anche sottolineato di rispettare il suo attuale club e di voler lavorare per migliorare.