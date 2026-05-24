Intelligenza artificiale e un visore per simulare la vita quotidiana come funziona la nuova terapia per i disturbi psichici all' Asl To5

All’Asl To5, gli operatori sanitari utilizzeranno strumenti di realtà virtuale e intelligenza artificiale nei trattamenti per i disturbi psichici. La nuova terapia prevede l’uso di un visore per simulare situazioni di vita quotidiana, al fine di aiutare i pazienti a gestire i sintomi. La tecnologia sarà impiegata nei percorsi terapeutici e riabilitativi presso le strutture di Chieri, Carmagnola e Moncalieri.

All’Asl To5 (ospedali di Chieri, Carmagnola e Moncalieri), gli operatori dei servizi di salute utilizzeranno realtà virtuale e intelligenza artificiale nei percorsi terapeutici e riabilitativi per chi soffre di disturbi psichici. A loro disposizione, infatti, da qualche giorno c’è anche il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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