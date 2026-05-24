Inseguimento da film a Cerignola auto della polizia finisce contro un marciapiede
Nel pomeriggio del 23 maggio a Cerignola, un'auto della polizia durante un inseguimento ha finito contro un marciapiede. La volante coinvolta nell'incidente si trovava a seguire un veicolo sospetto quando ha perso il controllo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a feriti o danni ulteriori. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente e le circostanze dell'inseguimento.
Scene da film a Cerignola, dove nel pomeriggio di ieri, 23 maggio, una volante della Polizia è stata protagonista di un incidente stradale, durante un inseguimento. Il sinistro è avvenuto in via Torino: gli agenti erano all'inseguimento di una Renault Clio guidata, forse, da dei ladri in fuga. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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