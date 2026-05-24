Inseguimento da film a Cerignola auto della polizia finisce contro un marciapiede

Notizia in breve

Nel pomeriggio del 23 maggio a Cerignola, un'auto della polizia durante un inseguimento ha finito contro un marciapiede. La volante coinvolta nell'incidente si trovava a seguire un veicolo sospetto quando ha perso il controllo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a feriti o danni ulteriori. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente e le circostanze dell'inseguimento.