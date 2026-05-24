Nella serata di domenica 24 maggio, a Testaccio, un’auto in fuga ha investito una rotonda. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato un inseguimento. Dopo aver percorso le strade del quartiere, l’auto ha perso il controllo e si è schiantata sulla rotonda. Il conducente è stato fermato poco dopo. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sui danni causati.

(Adnkronos) - Inseguimento nella tarda serata di oggi, domenica 24 maggio, a Testaccio, concluso con un fermo. Una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare un'utilitaria lungo le strade del quartiere: la fuga si è conclusa nei pressi di via Zabaglia, dove l'auto si è schiantata all'altezza della rotonda. Il conducente sarebbe stato fermato dai militari. Sul posto sono intervenute diverse volanti dei carabinieri, che hanno effettuato accertamenti e la perquisizione del veicolo. Beviamoci Su con Maria Monsè: "Il vino e la cucina? Il cuore della convivialità italiana” . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Inseguimento a Testaccio: auto in fuga si schianta su una rotonda. Fermato il conducente

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