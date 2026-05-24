La livrea di Grosjean all’Indy 500 riprende il font di Kyle Busch. La scuderia Dale Coyne ha deciso di usare il numero 18 sulla vettura. La riproduzione del carattere è stata realizzata con attenzione ai dettagli. La scelta del numero è stata fatta per richiamare il mito di Kyle Busch. La vettura di Grosjean presenta quindi una grafica che omaggia il pilota NASCAR.

? Domande chiave Come è stato possibile replicare esattamente il font di Kyle Busch?. Perché la scuderia Dale Coyne ha scelto proprio il numero 18?. Quali erano i piani di Busch per correre l'Indy 500?. Come potrà Grosjean trasformare questa livrea in una vittoria storica?.? In Breve Collaborazione con FOX Sports e JGR per replicare il font storico di Busch.. Busch vinse due Brickyard 400 consecutivi nel 2015 e nel 2016.. Grosjean partirà dalla 24ª posizione con la Honda numero 18.. Progetto Indy 500 di Busch con Andretti nel 2017 e contatti con McLaren.. La scuderia Dale Coyne Racing trasformerà la vettura numero 18 di Romain Grosjean in un tributo visivo per Kyle Busch durante la 110ª edizione della Indy 500, riprendendo i caratteri tipografici utilizzati dal campione NASCAR. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indy 500: la livrea di Grosjean omaggia il mito di Kyle Busch

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