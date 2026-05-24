L’indice di vecchiaia ha raggiunto 289, mentre i prestiti alle imprese sono diminuiti del 3,9%. Questi dati riflettono un invecchiamento della popolazione e un calo delle attività creditizie alle aziende, secondo un’analisi di Fisac Cgil. La trasformazione demografica non è più un’ipotesi futura, ma un fenomeno già in corso che coinvolge vari settori, tra cui l’economia, il lavoro e i servizi bancari.

La transizione demografica non è più uno scenario futuro, ma una trasformazione già in atto che riguarda direttamente economia, lavoro, welfare, imprese e anche i servizi bancari. È questo il quadro che emerge dall’indagine di Abi sull’evoluzione demografica.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Temi più discussi: Indice di vecchiaia a 289 e prestiti alle imprese a -3,9%: l'analisi di Fisac Cgil sul declino demografico; L'Italia che invecchia, un problema che può innescare anche delle opportunità; Polesine, la provincia più anziana del Veneto: persi 314 abitanti in un anno; Trentino sempre più argento: un residente su quattro ha più di 65 anni.

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