Domani mattina si terrà l’interrogatorio di garanzia di un uomo di 49 anni, indagato per maltrattamenti alla madre. L’indagine è partita dopo le denunce della donna, che ha raccontato episodi di violenza. L’interrogatorio si svolgerà davanti al giudice per le indagini preliminari. La notizia è stata confermata dagli inquirenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Domani mattina si terrà l’interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip del Tribunale di Benevento nei confronti di un 49enne di Arpaia, difeso dall’ Avvocato Vittorio Fucci, a cui è stata applicato la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della madre con braccialetto elettronico. L’uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, che prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare costantemente gli spostamenti dell’indagato, è scaturito dalla denuncia della madre convivente, che sarebbe sfinita da una drammatica e prolungata situazione di violenza domestica secondo il suo racconto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Indagato per maltrattamenti alla madre, domani interrogatorio per un 49enne di Arpaia

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