In provincia di Sondrio, i collegamenti stradali e i cantieri sono al centro di numerose criticità, aggravate dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Confindustria ha proposto di rafforzare il trasporto ferroviario di merci come soluzione. La questione riguarda principalmente i collegamenti con la Valle, considerati tra i più problematici da tempo. La proposta mira a ridurre la dipendenza dai carburanti e migliorare la viabilità locale.

SONDRIO La viabilità, coi collegamenti da e per la Valle, è una delle problematiche maggiori e storiche in provincia di Sondrio, tema che si acuisce col caro carburanti. Tante le criticità che potrebbero accentuarsi con i nuovi lavori di consolidamento nella galleria del Monte Piazzo sulla Super del lago. Abbiamo intervistato, a tal proposito, Gian Luca Bonazzi, presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio. Il sindaco di Morbegno ha proposto un tunnel sotto il San Marco come via alternativa. Cosa ne pensa? "L’idea è suggestiva, ma la sua realizzazione si scontra con una complessità tecnica ed economica considerevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incubo carburanti, strade e cantieri. La soluzione di Confindustria: "Ora potenziamo i treni merci"

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