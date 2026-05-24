Incredibile gara 3 servono due overtime per decidere la finalista | gli Aviators vincono di un punto

La partita si è conclusa con gli Aviators che hanno vinto 76-75 dopo due tempi supplementari, decidendo la finale. Reggio Emilia aveva iniziato forte, portandosi avanti 33-18 a metà secondo quarto. La gara è stata caratterizzata da continui scambi di vantaggio e da un livello elevato di intensità, con entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo secondo. Alla fine, gli Aviators sono riusciti a prevalere di un punto.

Gli Aviators sono in finale vincendo 76-75 una incredibile gara 3 dopo due tempi supplementari. L’intensità e l’agonismo sono le costanti di una partita che vede Reggio Emilia partire meglio e portarsi avanti 33-18 a metà secondo quarto. Il -15 accende Lugo che risponde con un break di 13-0 per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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