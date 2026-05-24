Incontro ravvicinato con un lupo alle porte di Cesena | Non era spaventato ma tranquillo

Un cittadino ha incontrato un lupo a pochi metri da Cesena, vicino alle abitazioni. L’animale non mostrava segni di paura, ma appariva tranquillo. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un avvenimento che si ripete con una certa frequenza nelle zone periferiche. La presenza del predatore in un’area abitata ha suscitato attenzione tra i residenti, che hanno riferito di averlo visto in diverse occasioni.

Non è più una rarità, ma l’emozione di trovarsi a pochi metri da un predatore selvaggio, nel cuore della prima periferia urbana, resta forte. L’ultimo avvistamento di un lupo a Cesena risale a sabato sera, in una zona densamente frequentata e a breve distanza dal polo commerciale Montefiore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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