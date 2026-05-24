Incidente tra auto per minorenni e quad | due feriti in ospedale

Due persone sono state portate in ospedale dopo un incidente stradale a Montecorvino Pugliano, in via Genova. Un'auto di 50 cc, condotta da un minorenne di 17 anni, si è scontrata con un quad guidato da un uomo di 49 anni. Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza Vo.P.I., che hanno prestato soccorso ai feriti. Le condizioni delle due persone non sono state rese note.

Tarda mattinata di lavoro per i volontari della Pubblica Assistenza Vo.P.I., che sono in via Genova a Montecorvino Pugliano per un incidente stradale che ha coinvolto ha coinvolto un’auto (50 di cilindrata) condotta da un ragazzo di 17 anni e un quad guidato da un uomo di 49 anni. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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