Incidente tra auto e moto a Pontecagnano | marito e moglie in ospedale

Alle 12 circa, in via Torino a Pontecagnano Faiano, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. A seguito dell’impatto, sia il marito che la moglie a bordo della moto sono stati trasportati in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Sono le ore 12 circa quando, in Via Torino a Pontecagnano Faiano, si è verificato un incidente stradale tra un’auto e una moto. A bordo di quest'ultima viaggiavano marito e moglie, entrambi sono caduto rovinosamente sull'asfalto riportando traumi agli arti inferiori. I soccorsiImmediato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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