Incidente tra auto e moto a Laureana Cilento | 5 feriti tra cui una bambina di pochi mesi

Notizia in breve

Nel pomeriggio a Laureana Cilento, in località San Pietro, un incidente tra un'auto e una moto ha provocato cinque feriti, tra cui una bambina di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’accaduto.