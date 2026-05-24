Incidente tra auto e moto a Laureana Cilento | 5 feriti tra cui una bambina di pochi mesi
Nel pomeriggio a Laureana Cilento, in località San Pietro, un incidente tra un'auto e una moto ha provocato cinque feriti, tra cui una bambina di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’accaduto.
Paura nel pomeriggio a Laureana Cilento, in località San Pietro, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e un’automobile. Ancora da chiarire le cause dell’impatto, su cui sono al lavoro le forze dell’ordine. Cinque le persone rimaste ferite, tra cui una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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