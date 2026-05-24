Incidente sulla Provinciale a Garlate | due feriti e soccorsi urgenti in azione
Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla Provinciale a Garlate, vicino all’intersezione con via Al Porto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i rilievi. Nessuna altra informazione disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.
Paura e intervento d'urgenza dei soccorsi a Garlate per un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, lungo la Sp72, a poca distanza dall'intersezione con via Al Porto. Inizialmente si era parlato dell'investimento di un ciclista. A seguito delle prime verifiche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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