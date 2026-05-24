Incidente sulla Provinciale a Garlate | due feriti e soccorsi urgenti in azione

Notizia in breve

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla Provinciale a Garlate, vicino all’intersezione con via Al Porto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i rilievi. Nessuna altra informazione disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.