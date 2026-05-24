Incidente sul lavoro precipita col trattore e muore a 35 anni | il corpo trovato la mattina dopo nel bosco

Un uomo di 35 anni è morto dopo essere precipitato con il trattore durante un intervento nel bosco. Il corpo è stato trovato la mattina successiva in una zona boschiva nella val Pusteria. L’incidente è avvenuto domenica 24 maggio in una località di montagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

FALZES (BOLZANO) - Tragedia in val Pusteria, dove nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, è stato ritrovato senza vita un boscaiolo di 35 anni. Ancora non è chiara la dinamica dell'infortunio sul lavoro, ma, stando a quanto riportato dalla testata altoatesina Stol, l'uomo sarebbe uscito con il suo trattore dal sentiero, precipitando per 50 metri. L'allarme L'allarme è stato lanciato dai familiari nella mattinata. Il 35enne si era recato nel bosco per lavorare il giorno prima: da lì non è più rientrato a casa. I parenti, che erano abituati alle sue prolungate assenze per lavoro, hanno aspettato l'alba prima di allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Incidente sul lavoro, precipita col trattore e muore a 35 anni: trovato la mattina dopo nel bosco

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