Incidente in mare per un' onda anomala turista sbatte violentemente la testa sul natante

Da napolitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una turista tedesca è stata ricoverata dopo aver sbattuto violentemente la testa sul gommone durante un’uscita in mare a Ischia. L’incidente è avvenuto a causa di un’onda anomala che ha colpito il natante, appena noleggiato. La donna ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Paura a Ischia per un incidente su un gommone, appena noleggiato, con protagonista una turista tedesca durante un’escursione in mare.Un'onda anomala ha travolto la comitiva di cui faceva parte la giovane e quest'ultima ha sbattuto la testa sul natante violentemente. Sono stati subito allertati i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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