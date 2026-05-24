Incendio nella casa di riposo Paura a Miramare | 30 evacuati Anziani bloccati in ascensore

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in una casa di riposo a Miramare, provocando l’evacuazione di circa trenta persone. La maggior parte degli ospiti sono anziani e sono stati fatti uscire dall’edificio. Alcuni di loro sono rimasti bloccati in ascensore, mentre le squadre di soccorso intervenute hanno spento le fiamme e assistito i residenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine.