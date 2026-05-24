Incendio nella casa di riposo Paura a Miramare | 30 evacuati Anziani bloccati in ascensore
Un incendio si è sviluppato in una casa di riposo a Miramare, provocando l’evacuazione di circa trenta persone. La maggior parte degli ospiti sono anziani e sono stati fatti uscire dall’edificio. Alcuni di loro sono rimasti bloccati in ascensore, mentre le squadre di soccorso intervenute hanno spento le fiamme e assistito i residenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine.
La sirena dei vigili del fuoco, le ambulanze, le pattuglie dei vigili. Una trentina di persone – soprattutto anziane e anziani – in fuga dal piano terra dell’edificio invaso dal fumo. Mattina ad alta tensione quella di ieri in via Martinelli. Grande paura alla casa residenza per anziani ’La Meridiana 3’, dove un principio di incendio ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione precauzionale di una parte della struttura. L’allarme era arrivato attorno alle 9, quando ai soccorritori è stata segnalata la presenza di fumo all’interno dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni, il problema sarebbe nato in un vano tecnico esterno all’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Incendio nella casa di riposo La Meridiana 2 a Miramare: paura e 30 anziani evacuatiUn principio di incendio ha coinvolto la casa di riposo La Meridiana 3 a Miramare, portando all’evacuazione di circa 30 anziani.
Incendio nella casa di riposo La Meridiana 3 a Miramare: paura e 30 anziani evacuatiStamattina a Miramare si è sviluppato un principio di incendio nella casa di riposo La Meridiana 3, in via Martinelli.
Temi più discussi: Incendio nella casa di riposo La Meridiana 3 a Miramare: paura e 30 anziani evacuati; Intrappolati in casa da un incendio, coppia di anziani salvati da un poliziotto fuori servizio; Incendio a Torri di Quartesolo, garage in fiamme: due intossicati; Anziano muore nell’incendio della sua casa, i familiari hanno provato invano a salvarlo.
Un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio sprigionatosi nella sua abitazione a #Grosseto, in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne x.com
Un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio sprigionatosi nella sua abitazione a Grosseto, in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è facebook
Principio d'incendio nell'ascensore della casa anziani, evacuati 30 ospiti al piano terraIn via esclusivamente precauzionale è stata disposta l’evacuazione di circa trenta ospiti collocati al piano terra, procedura svolta in modo ordinato, sicuro e senza criticità nella parte esterna ... altarimini.it
Questa settimana, il Black Sheep Pub ha subito un devastante incendio. Il Man United Fan Club di Philly ha già raccolto oltre 25.000 dollari per aiutare. reddit
Incendio in casa, coppia di anziani portata all'ospedale. L'allarme lanciato dal vicino eroe rimasto intossicato nel tentativo di salvare i coniugiTORRI DI QUARTESOLO (VICENZA) - Sono due le persone rimaste intossicate nell'incendio scoppiato verso le 7 di oggi, venerdì 22 maggio, nel garage di una casa in via Ancona a ... ilgazzettino.it