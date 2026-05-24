Incendio nel cuore di Napoli | vasta nube nera nei cieli|VIDEO

Da napolitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio nel rione Sanità ha causato una vasta nube nera visibile in diversi quartieri di Napoli. Le fiamme sono divampate nell’area, generando un grande fumo che si estende nel cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma al momento non si conoscono dettagli sulle cause o sui danni. La nube nera è visibile in diverse zone della città, creando preoccupazione tra i residenti.

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Una grossa nube nera è visibile in questi minuti in diversi quartieri di Napoli. L'incendio sarebbe divampato nell'area del rione Sanità.I vigili del fuoco dopo le segnalazioni dei residenti si stanno recando sul posto per spegnere le fiamme.  . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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