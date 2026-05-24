Incendio in un terreno arrivano i carabinieri | in tre bruciavano rifiuti ferrosi e plastiche

Da latinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre uomini sono stati arrestati a Roccagorga dopo essere stati scoperti mentre bruciavano rifiuti ferrosi e plastiche su un terreno vicino alle loro case. L’incendio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno constatato il reato di combustione illecita di rifiuti. I tre sono stati fermati e devono rispondere delle accuse. L’area è stata sottoposta a sequestro, e si indaga sulle eventuali responsabilità legate all’incendio.

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Concorso in combustione illecita di rifiuti: questo il reato di cui devono rispondere, inconcusso tra di loro, tre uomini arrestati a Roccagorga dopo essere stati sorpresi a bruciare rifiuti nel terreno vicino la loro abitazione. E’ accaduto nella serata di ieri, sabato 23 maggio.Si tratta di tre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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