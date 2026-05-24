Incendio divampa dentro garage | vigili del fuoco spengono fiamme rilievi dei carabinieri
Un incendio si è sviluppato in un garage di via Cellino San Marco a San Pietro Vernotico. Le fiamme hanno avvolto il box auto, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi e chiarire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.
SAN PIETRO VERNOTICO - Fuoco all'interno di un box auto. Un incendio si è sviluppato, per ragioni in fase di accertamento, in un garage di via Cellino San Marco a San Pietro Vernotico. Questa sera, domenica 24 maggio, poco dopo le 19.30, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Fire tears through Cape Coral home's garage as bullets explode
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