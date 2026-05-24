Incendio divampa dentro garage | vigili del fuoco spengono fiamme rilievi dei carabinieri

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un garage di via Cellino San Marco a San Pietro Vernotico. Le fiamme hanno avvolto il box auto, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi e chiarire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.