Incendio di sterpaglie nel territorio di Pianella | sul posto i vigili del fuoco

Da ilpescara.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio del 24 maggio, un incendio di sterpaglie ha coinvolto un’area agricola e incolta nel territorio di Pianella. Le fiamme si sono propagate rapidamente, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri con mezzi e automezzi antincendio, che hanno lavorato per domare le fiamme e limitare i danni. Nessuna persona è rimasta ferita.

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Un incendio di sterpaglie ha interessato nel pomeriggio del 24 maggio un'area agricola e incolta nel territorio comunale di Pianella.Sul posto sono arrivati due mezzi e una squadra dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Pescara in viale Pindaro. Le fiamme sono alimentate anche dal vento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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