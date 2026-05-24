Incendio a Trento | fiamme in via Pranzoles evitati feriti grazie ai vicini

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Pranzoles a Trento. Le fiamme sono state spente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco grazie all’intervento dei vicini, che hanno evitato feriti. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. I vicini hanno utilizzato estintori e acqua per contenere le fiamme fino all’arrivo delle forze di pronto intervento. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio.

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? Punti chiave Cosa ha scatenato le fiamme all'interno dell'appartamento di via Pranzoles?. Come hanno fatto i vicini a intervenire prima dei vigili del fuoco?. Quali sono i danni strutturali causati dal rogo sabato sera?. Perché le autorità stanno indagando sulle cause tecniche dell'incendio?.? In Breve Incendio avvenuto sabato 23 maggio 2026 intorno alle ore 19:00.. Intervento coordinato di vigili del fuoco, soccorsi sanitari e polizia locale.. Indagini in corso per accertare cause tecniche o fattori esterni nel fabbricato.. Reattività dei vicini di via Pranzoles ha limitato i danni strutturali.. Un incendio ha colpito un appartamento in via Pranzoles a Trento sabato sera, 23 maggio 2026, intorno alle ore 19:00, quando il fumo e le fiamme hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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