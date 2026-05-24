Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Pranzoles a Trento. Le fiamme sono state spente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco grazie all’intervento dei vicini, che hanno evitato feriti. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. I vicini hanno utilizzato estintori e acqua per contenere le fiamme fino all’arrivo delle forze di pronto intervento. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio.

? Punti chiave Cosa ha scatenato le fiamme all'interno dell'appartamento di via Pranzoles?. Come hanno fatto i vicini a intervenire prima dei vigili del fuoco?. Quali sono i danni strutturali causati dal rogo sabato sera?. Perché le autorità stanno indagando sulle cause tecniche dell'incendio?.? In Breve Incendio avvenuto sabato 23 maggio 2026 intorno alle ore 19:00.. Intervento coordinato di vigili del fuoco, soccorsi sanitari e polizia locale.. Indagini in corso per accertare cause tecniche o fattori esterni nel fabbricato.. Reattività dei vicini di via Pranzoles ha limitato i danni strutturali.. Un incendio ha colpito un appartamento in via Pranzoles a Trento sabato sera, 23 maggio 2026, intorno alle ore 19:00, quando il fumo e le fiamme hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Trento: fiamme in via Pranzoles, evitati feriti grazie ai vicini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio Api: fiamme domate in un’ora, zero feritiUn incendio si è sviluppato in un capannone dismesso della raffineria Api nell’area periferica del sito industriale.

Mattarella e Meloni visitano i feriti a Baggiovara, "Grazie ai cittadini intervenuti e ai medici" /VIDEONel corso della giornata, il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio si sono recati all'ospedale di Baggiovara per visitare alcune...

Temi più discussi: Mezzocorona, grosso incendio in una azienda di prodotti chimici; Fumo e fiamme in appartamento, i vicini di casa danno l’allarme; Trento invasa dai vigili del fuoco volontari: dopo 17 anni torna il Convegno provinciale. In piazza Dante le manovre (VIDEO e FOTO), poi la sfilata; Fiamme in un appartamento a Trento Nord: inquilini fuori casa, i vicini di casa lanciano l’allarme.

Auto in fiamme nel pomeriggio a Occhiobello. L’incendio è divampato attorno alle 14.45 in via Trento, all’incrocio con via Berlinguer: il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo senza ferite. #Occhiobello #Polesine #Cronaca x.com

Mezzocorona, grosso incendio in una azienda di prodotti chimiciUn incendio di grosse proporzioni è scoppiato intorno alle 8.45 di sabato 16 maggio a Mezzocorona, in un capannone della ditta Uniflex. L'azienda lavora siliconi, quindi è immediatamente scattato anch ... rainews.it

Incendio a Civezzano. Grande allarme ma fiamme circoscritte ad una tettoiaMezzi arrivati da Civezzano, Pergine e anche dalla caserma dei permanenti di Trento, una 30ina di uomini allertati poco dopo le 20 per l'incendio di un'abitazione nella frazione di Torchio (comune di ... rainews.it