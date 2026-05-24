È stata aperta una mostra intitolata “De Divina Proportione” che celebra Fra’ Luca Pacioli e il suo pensiero. L’evento si svolge in una città toscana e rimarrà visitabile fino a fine mese. La mostra include opere e documenti storici legati al matematico e frate francescano. Non sono stati annunciati eventi collaterali o conferenze. La mostra si propone di mettere in luce l’eredità di Pacioli nel campo della matematica e dell’arte.

Arezzo, 24 maggio 2026 – . Un percorso espositivo realizzato dal fondatore di Aboca Cav. Valentino Mercati in uno spazio suggestivo situato tra le antiche mura medicee e l’abside della chiesa di S. Francesco a Sansepolcro. È stata presentata a Sansepolcro la mostra permanente “De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente”, dedicata alla figura di Fra’ Luca Pacioli, matematico e umanista tra i più significativi esponenti della cultura rinascimentale e tra i più illustri cittadini della città biturgense.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurata la Mostra “De Divina Proportione” dedicata a Fra’ Luca Pacioli e all’attualità del suo pensiero

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