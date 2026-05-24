Mercoledì sera, nel salone municipale, si è tenuto un evento dedicato a Bruno Boschi, che è stato definito il nuovo Cosimo I de’ Medici del terzo millennio. La discussione ha riguardato il suo ruolo e il suo contributo, senza però entrare in dettagli specifici. L'iniziativa ha coinvolto pubblico e autorità locali, e si è svolta con un tono formale e rispettoso. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sui partecipanti è stato reso noto.

È Bruno Boschi il Cosimo I de’ Medici del terzo millennio. Mercoledì sera il salone municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole si è trasformato in un mini set cinematografico per individuare il volontario destinato a interpretare il Granduca di Toscana, fondatore della città-fortezza di Terra del Sole nel 1564: il protagonista di video immersivi all’interno del progetto dedicato alla nuova narrazione dei centri storici delle due cittadine come musei a cielo aperto. Un’iniziativa che prevede numerosi produzioni e interventi finalizzati alla creazione di percorsi urbani di turismo culturale e vede affiancati l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In viaggio con la storia, . Boschi sarà Cosimo I

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