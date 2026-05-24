Nel film, una scena mostra il Cenacolo di Leonardo, anche se si tratta di una riproduzione, creando l’impressione di un Paese che svende i propri capolavori. La questione ha suscitato ampia discussione, collegandola all’ipotesi che il sequel di “Il Diavolo veste Prada” sia un commento sulla crisi del giornalismo o sul suo rapido declino.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Si è molto discusso dell’ipotesi che Il Diavolo veste Prada 2 sia un film sulla fine del giornalismo, o quantomeno sul suo inarrestabile declino. La rivista di moda Runway, sempre diretta dalla snobbissima Miranda, si ritrova (come tutti i giornali dopo l’avvento di Internet e dei social) in piena crisi di liquidità, sottoposta allo stretto controllo dell’editore. Che le impone di tutto, compresa l’assunzione di Andy, l’ex assistente dal maglioncino ceruleo, appena licenziata da un giornale generalista dove sfornava inchieste sociali pluripremiate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In una scena del film compare il Cenacolo di Leonardo. Anche se si trattava di una riproduzione, l’effetto resta quello di un Paese che svende i propri capolavori a chi se li può permettere

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IL CENACOLO (Leonardo) | Dentro l'Opera - Ep. 6

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