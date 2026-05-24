In scena ’Musical e fiaba’ lo spettacolo benefico di Acquatime per l' associazione Nati Prima

Notizia in breve

Domenica 31 alle 20.30 si tiene uno spettacolo benefico intitolato ‘Musical e fiaba’ presso la Sala Estense in piazza Municipio. L’evento è organizzato dalla società sportiva dilettantistica Acquatime e il ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione Nati Prima. La rappresentazione prevede un mix di musical e fiabe, con ingresso aperto al pubblico. L’ingresso è gratuito, con eventuali donazioni a sostegno dell’associazione benefica.