In scena ’Musical e fiaba’ lo spettacolo benefico di Acquatime per l' associazione Nati Prima
Domenica 31 alle 20.30 si tiene uno spettacolo benefico intitolato ‘Musical e fiaba’ presso la Sala Estense in piazza Municipio. L’evento è organizzato dalla società sportiva dilettantistica Acquatime e il ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione Nati Prima. La rappresentazione prevede un mix di musical e fiabe, con ingresso aperto al pubblico. L’ingresso è gratuito, con eventuali donazioni a sostegno dell’associazione benefica.
Spettacolo benefico dal titolo ‘Musical e fiaba’ in programma per domenica 31 con inizio alle 20.30 alla Sala Estense (piazza Municipio 14) a cura della società sportiva dilettantistica Acquatime. Momenti di danza sulle note delle musiche tratte da film come ‘Grease’ e dai cartoni animati più. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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