In possesso di droga a fini di spaccio e di un fucile a doppia canna alterato Arriva l' avviso orale del questore

Il questore di Ancona ha emesso due avvisi orali nei confronti di due uomini arrestati dalla polizia. Uno dei soggetti è stato fermato in possesso di droga destinata allo spaccio e di un fucile a doppia canna alterato. Entrambi erano stati arrestati in relazione a reati riguardanti armi e sostanze stupefacenti. Gli avvisi sono stati notificati nelle ultime ore come misura di prevenzione.

ANCONA – Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nelle scorse ore due avvisi orali nei confronti di due uomini arrestati dalla polizia per reati relativi ad armi e sostanze stupefacenti.In particolare, nei giorni scorsi, entrambi sono stati segnalati mentre cercavano di vendere della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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ROMA: SPACCIO E CIBO SCADUTO, ARRESTI E SEQUESTRI

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