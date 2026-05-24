in duemila per la camminata ecologica

Il 24 maggio 2026, si è svolta a Prato la 27ª Camminata Ecologica Un po’ 'n Poggio, organizzata dalla Croce d'Oro. Oltre 2000 persone hanno partecipato alla manifestazione, che si è svolta lungo un percorso cittadino. Il punto di partenza e di arrivo è stato nei giardini della stazione centrale, dove si trovava anche il village dedicato all'evento. La manifestazione ha coinvolto una grande quantità di partecipanti in un corteo giallo.

Prato, 24 maggio 2026 – Un serpentone giallo di oltre 2000 partecipanti per la 27° Camminata Ecologica Un po’ 'n Poggio organizzata dalla Croce d'Oro di Prato e che quest'anno ha visto il suo village in via Matteotti ai giardini della stazione centrale. Tre i percorsi da scegliere quello corto di 6 km e poi quelli più lunghi di 15 e 20 km. La manifestazione, che fa parte della vetrina di eventi sportivo-turistici Prato Race ha visto come gruppo più numeroso quello della Palestra Time Out con ben 162 iscritti a cui è stati consegnato il premio Gualtiero Ciofi e Giuseppe Badiani, al secondo posto il Gruppo Battiston Fitness (ben... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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