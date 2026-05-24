Imprese Vincenti | 10 realtà per il sociale con 35 miliardi di fatturato

Dieci imprese italiane nel settore sociale hanno un fatturato complessivo di 35 miliardi di euro. Questi enti dimostrano che ogni euro investito può generare tre euro di beneficio sociale. La notizia arriva in un momento in cui si analizzano i ritorni economici e sociali degli investimenti nel settore. La crescita di queste realtà evidenzia l’importanza di sostenere il loro ruolo nel sistema economico e sociale del paese.

? Domande chiave Come può un euro investito generare tre euro di beneficio sociale?. Quali realtà italiane gestiscono un fatturato da 35 miliardi di euro?. Perché la povertà assoluta al Nord sta raddoppiando in dieci anni?. Come trasformano le imprese sociali i beni pubblici in riscatto territoriale?.? In Breve Le dieci realtà coinvolte impiegano 150mila dipendenti con un fatturato di 35 miliardi.. Ogni euro investito genera tre euro di benefici sociali secondo le valutazioni d'impatto.. La povertà assoluta nel 2024 ha colpito l'8,4% delle famiglie italiane.. Il tasso di occupazione femminile è al 60% contro il 73% europeo.. Intesa Sanpaolo punta sul supporto strategico al Terzo Settore attraverso la penultima tappa del programma Imprese Vincenti, che coinvolge dieci realtà italiane per promuovere modelli di crescita inclusiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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