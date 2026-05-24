Cinque comuni sono alle urne in provincia di Imperia, tra cui Bordighera e Santo Stefano, dove il voto si presenta incerto. A Bordighera, cinque candidati si contendono la carica di sindaco, con una competizione che potrebbe portare a risultati molto stretti. La frammentazione politica si rifletterà sulla composizione delle amministrazioni locali, senza che siano ancora chiari i possibili esiti finali.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra i cinque candidati di Bordighera?. Come influirà la frammentazione politica sui nuovi sindaci eletti?. Quali sfide affronteranno D’Aloisio e Pallini a Santo Stefano al Mare?. Cosa cambierà per i servizi locali dopo il voto di domani?.? In Breve Voto attivo a Rocchetta Nervina tra Basso, Gastaudo e Pannese.. Aquila d'Arroscia vede sfidarsi Bavia, Cha e Ghersi.. Seggi aperti fino alle 15 di lunedì 25 maggio.. Bordighera presenta cinque candidati tra cui Baldassarre, Iacobucci, La Vigna, Sattanino e Vignotto.. Oggi, domenica 24 maggio 2026, gli elettori di cinque comuni della provincia di Imperia sono chiamati alle urne per decidere i nuovi sindaci e i consigli comunali, con le operazioni di voto che si protrarranno fino a domani pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia, 5 comuni alle urne: Bordighera e Santo Stefano in bilico

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