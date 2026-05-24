Immobile ex Marconi di San Miniato | La Provincia sta cercando risorse per la demolizione

La provincia sta cercando circa un milione di euro per demolire l’edificio dell’ex liceo Marconi in via Catena a San Miniato. L’ente sta lavorando per trovare le risorse necessarie a coprire i costi della demolizione.

"Per la demolizione dell'edificio del vecchio liceo Marconi in via Catena a San Miniato serve all'incirca 1 milione di euro, e come ente provinciale ci stiamo adoperando per rintracciare lo stanziamento necessario. Nelle more della definizione e realizzazione degli interventi suddetti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piero De Luca sta cercando di comporre la segreteria regionale del PD campano cercando di accontentare tutte le correntiPiero De Luca sta lavorando alla formazione della segreteria regionale del Partito Democratico in Campania, cercando di trovare un equilibrio tra le...

Basket Serie B Interregionale. Mens Sana in missione a San Miniato. La carica di VecchiLa Mens Sana Basket partecipa oggi a San Miniato con l’obiettivo di ottenere una vittoria in trasferta.

Temi più discussi: Ex Marconi San Miniato, in attesa della demolizione la provincia chiede più controlli; Banca d'Italia, partono i lavori per evitare crolli e mettere in sicurezza la struttura; Vecchio liceo Marconi. Il video dei vandalismi fa indignare i cittadini: Istituzioni in silenzio; Marconi, entra nel circolo e devasta la sala biliardo: poi minaccia la titolare con una stecca spezzata.

Ex Marconi, FI San Miniato: Simbolo del fallimento del PDIl vecchio Marconi è ormai il simbolo perfetto del fallimento politico del PD di San Miniato e dei sindaci che si sono succeduti negli ultimi vent’anni. gonews.it

San Giovanni. Vicenda Marconi e alcune aule di via San Lorenzo al freddo. I genitori scrivono a PolcriArezzo, 04 dicembre 2023 – Hanno scritto una lettera al presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, in rappresentanza di tutti i genitori dell’Isis Valdarno di San Giovanni, chiedendo ... lanazione.it