Un sondaggio recente rivela che gli elettori del Pd e del M5s sono più favorevoli alle politiche sull’immigrazione rispetto a quanto si pensasse. La maggioranza di questi elettori si mostra aperta a misure più rigide, contrariamente alle posizioni ufficiali dei rispettivi partiti. Salvini, leader della Lega, continua a proporre politiche dure sull’immigrazione, che risultano popolari tra il suo elettorato, anche se spesso criticate dalla stampa e dalla politica tradizionale.

Dura la vita di Matteo Salvini, il leader della Lega, specializzato nell’assumere posizioni che il grande circolo mediatico e la politica benpensante giudicano impopolari ma che, alla prima prova dei fatti, si rivelano inevitabilmente molto popolari. Paradosso, è un sondaggio mandato in onda da PiazzaPulita, il format guidato su La7 da Corrado Formigli, dichiaratamente partigiano e se non altro per questo preferibile ad altre gattemorte rosse della televisione nostrana, a svelare la verità. Secondo l’istituto di rilevazioni Eumetra il 59,3% degli intervistati è d’accordo con il vicepremier e ministro dei Trasporti nel ritenere che bisognerebbe togliere la cittadinanza italiana a un immigrato che delinque. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Immigrazione, il sondaggio che smaschera gli elettori di Pd e M5s: bomba sul campo largo

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