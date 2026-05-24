Il Vincenzo Sospiri Racing sfida il Bop a Vallelunga | Riccitelli e Dimitrov strappano un podio di carattere

A Vallelunga, durante il secondo round del Campionato Italiano GT Sprint 2026, 31 vetture GT3 si sono sfidate sulla pista. Tra i piloti, Riccitelli e Dimitrov sono riusciti a conquistare un podio, confermando la loro presenza tra i migliori. La gara ha visto il team Vincenzo Sospiri Racing affrontare il Bop in una competizione di alto livello.

L’asfalto di Vallelunga ha tremato sotto la furia di trentuno vetture GT3, schierate per il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gt Sprint 2026. In un weekend caratterizzato da sfide tecniche e colpi di scena, il Vincenzo Sospiri Racing si è presentato ai nastri di partenza confermando il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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