Il Vincenzo Sospiri Racing domina la scena a Ningbo | doppietta Pro-Am nel Lamborghini Super Trofeo Asia
Il Vincenzo Sospiri Racing ha ottenuto una doppietta Pro-Am nel Lamborghini Super Trofeo Asia a Ningbo. Durante il weekend, le vetture del team hanno dominato la gara, confermando la loro superiorità nel secondo round della stagione. La competizione si è svolta sul circuito cinese, attirando numerosi appassionati e piloti provenienti da diverse nazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui risultati specifici delle singole gare.
Il weekend di Ningbo ha consacrato il talento oceanico e la solidità dei veterani nel secondo round del Lamborghini Super Trofeo Asia. Tra le curve tecniche del tracciato cinese, il Vincenzo Sospiri Racing ha recitato un ruolo da protagonista assoluto, portando alla ribalta la Huracán numero 98. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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