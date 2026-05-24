Il Vincenzo Sospiri Racing domina la scena a Ningbo | doppietta Pro-Am nel Lamborghini Super Trofeo Asia

Notizia in breve

Il Vincenzo Sospiri Racing ha ottenuto una doppietta Pro-Am nel Lamborghini Super Trofeo Asia a Ningbo. Durante il weekend, le vetture del team hanno dominato la gara, confermando la loro superiorità nel secondo round della stagione. La competizione si è svolta sul circuito cinese, attirando numerosi appassionati e piloti provenienti da diverse nazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui risultati specifici delle singole gare.