il viaggio di halley una cometa di racconti

Un lettore ha concluso la lettura del romanzo “Il viaggiatore breve”, pubblicato da L’Orma editore, riferendo di aver provato un senso di sollievo e di stupore per l’universo. La recensione indica che il libro ha suscitato emozioni positive e un senso di meraviglia, senza entrare in dettagli specifici sulla trama o sui contenuti. La riflessione personale si concentra sull’impatto emotivo e sulla percezione dell’opera.

Gennaro carissimo, esco dalla lettura di “ Il viaggiatore breve ”, il tuo ultimo romanzo pubblicato da L’Orma editore, con un senso di sollievo e rinnovato stupore per l’universo. Forse è così che si è sentito Dante Alighieri quando, dopo aver attraversato la “natural burella”, è tornato a riveder le stelle. Ci sono libri che accendono una luce, il tuo è fra questi. È stato un viaggio nel paese dell’immenso, nella sconfinata vastità in cui tutti fluttuiamo, spesso senza rendercene conto. E che incanto di scrittura, lasciamelo dire per prima cosa, per la quale dobbiamo essere grati al prezioso lavoro del Premio Italo Calvino che, qualche anno... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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