Il verdetto del campo può trasformarsi in un vero shock | come cambiano i guadagni da Champions ad Europa League Dati e cifre

Chance da titolare per Holm nel derby di Torino, si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri Openda ai saluti, il destino del belga è già segnato: questa sera contro il Torino la sua ultima con la Juve. Rivelazione Gatti titolare col Torino per riprendersi la Juve? Spalletti e i conti lo spingono altrove Il Derby sarà l’ultima di Vlahovic con la Juventus? Le attuali richieste per il rinnovo sono inesaudibili Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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