Il valore delle parole contro la deriva dei populismi | dal vicesindaco l' appello per una nuova pedagogia civile

C’è un legame indissolubile e profondo tra la qualità del linguaggio utilizzato nella sfera pubblica e la tenuta stessa delle istituzioni democratiche. Un legame che oggi, di fronte a un dibattito politico sempre più impoverito e ridotto a slogan immediati, rischia di spezzarsi, lasciando spazio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch'io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta,le assume col senso del mondo com'egli l'ha dentro? Crediamo di intenderci; non ci intendiamo mai! —Pirandello x.com

Sostenibilità: pelle e materiali alternativi, il valore delle paroleRoma, 9 lug. (Adnkronos) - Si è appena concluso l'evento 'Pelle, ecopelle, plastica e materiali alternativi: il valore delle parole. Chi è più green?', nel contesto della Green Week organizzata da ... iltempo.it

La Grande Crisi e il tradimento delle parole senz'animaLa Grande Crisi? Dipende anche dal cattivo uso delle parole. Da un cedimento del linguaggio. Ne parla Arjun Appadurai, professore d'antropologia alla New York University, in un libro appena ... huffingtonpost.it