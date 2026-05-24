Il Tottenham si salva e De Zerbi impazzisce | il finale è da brividi

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tottenham ha conquistato la salvezza all’ultima giornata di Premier League grazie a un gol di Palhinha al 101’. La partita contro l’Everton si è conclusa 1-0, con oltre 100 minuti di gioco. Alla rete decisiva, l’allenatore italiano ha reagito con esultanza liberatoria, mentre il finale ha suscitato emozioni intense.

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Roberto De Zerbi compie l’impresa e salva il Tottenham all’ultima giornata di Premier League. Contro l’Everton basta l’1-0 firmato da Palhinha dopo oltre 100 minuti di sofferenza, ma a prendersi la scena è soprattutto la reazione liberatoria dell’allenatore italiano dopo il gol decisivo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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