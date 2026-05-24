Per il 50° anniversario dello scudetto del Torino, l’artista Giò Ross ha realizzato un’opera dedicata alla squadra del 1976 e a Eraldo Pecci. L’opera combina elementi di memoria sportiva, musica e teatro. Ross, tifoso granata, ha scelto di rendere omaggio alla squadra con questa creazione, che unisce diverse forme artistiche in un’unica rappresentazione. La produzione intende celebrare il traguardo storico del club.

Nel cinquantenario dell’ultimo scudetto del Torino, l’artista urbinate Giò Ross, grande tifoso granata, dedica a Eraldo Pecci e alla squadra del 1976 un’opera che unisce memoria sportiva, linguaggio musicale e visione teatrale. Il dipinto trasforma il centrocampista romagnolo in un direttore d’orchestra, mentre attorno a lui si dispongono i protagonisti di una delle stagioni più amate della storia granata: Pulici, Graziani, Claudio Sala e l’intero gruppo che riportò il Toro sul tetto d’Italia. Sullo sfondo, Orfeo Pianelli, il presidente dello scudetto, con uno sguardo ammirato e quasi paterno. La scena, sospesa tra stadio e palcoscenico, costruisce una metafora potente: il calcio come orchestra, come partitura in cui ogni giocatore è uno strumento e il gesto tecnico diventa gesto musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Toro visto da Gio Ross

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