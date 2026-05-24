Il tenore di origini messicane Francisco Araiza docente ad Arezzo
Proseguono gli appuntamenti di “Le Stanze dell’Opera”, un progetto formativo dedicato alla lirica che offre perfezionamenti con interpreti di livello internazionale. Il corso vede tra i docenti un cantante di origini messicane che insegna ad Arezzo. La serie di incontri mira a trasformare la passione per il genere in competenze professionali, attraverso sessioni di alta specializzazione. La partecipazione è rivolta a cantanti e studenti interessati a perfezionare le proprie capacità vocali.
Proseguno gli appuntamenti de “Le Stanze dell’Opera”, il progetto formativo che trasforma la passione per la lirica in alta specializzazione professionale grazie al perfezionamento con i grandi interpreti mondiali. La terza edizione del percorso promosso da Fondazione Guido d’Arezzo, con la direzione artistica dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, è in corso fino al 7 luglio presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo, nella centrale Piazza Grande. Qui docenti di prestigio quali Katia Ricciarelli, Franciso Araiza, Veronica Cangemi, Marina Dardani, Alberto Gazale, Gaia Matteini si alterneranno in percorsi formativi unici ed... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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