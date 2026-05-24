Un infermiere ha organizzato una missione itinerante in Mongolia, coinvolgendo colleghi e medici per offrire assistenza sanitaria nelle aree più remote. La missione mira a fornire servizi medici a comunità isolate, senza specificare le date o la durata dell’intervento. La presenza di personale sanitario italiano si concentra sull’erogazione di cure di base e di emergenza, con un team che si sposta tra diverse località per raggiungere i pazienti. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di persone assistite o sulle modalità operative.

LA STORIA. Angelo Agostini, infermiere, ha organizzato una missione itinerante nelle zone più remote con colleghi e medici. «Non dimentichiamo mai - scriveva Papa Francesco - che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore». Le sue parole sembrano cucite apposta per Angelo Agostini di Vertova, infermiere in pensione, che ha scelto di dedicare il suo «tempo libero» a un nuovo servizio, spostandosi lontano, fino alla Mongolia, per aiutare le persone più povere e fragili ad accedere alle cure sanitarie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il tempo libero della pensione investito per dare assistenza sanitaria in Mongolia

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