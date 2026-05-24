Il tecnico della squadra di casa ha dichiarato che i biancorossi sono i favoriti. Ha aggiunto che la squadra vuole continuare a sorprendere, dopo aver raggiunto la fase finale. Ha detto che l’obiettivo è compiere un’impresa per il pubblico giallorosso.

"Vogliamo continuare ancora a stupire. Siamo arrivati fino in fondo e ora vogliamo compiere l’impresa da regalare a tutto il popolo giallorosso. Lo faremo con la consapevolezza di affrontare una grande squadra", così, con consapevolezza ma anche determinazione, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha presentato la gara di stasera. Il mister delle Aquile ha provato a mettere ulteriore pressione sulle spalle del Monza: "Loro sono stati costruiti per vincere e fino all’ultimo hanno avuto il campionato in mano. Noi siamo arrivati a questa finale costruendola sul campo, partita dopo partita. A livello psicologico loro hanno tutto da perdere e da questo punto di vista noi siamo più sgombri a livello mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL tecnicO DI CASA. Aquilani aumenta la pressione sui biancorossi: "I favoriti sono loro»

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