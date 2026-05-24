Il match tra Oleksandr Usyk e Rico Verhoeven, valido per le cinture WBC, WBA e IBF dei pesi massimi, si è svolto davanti alle Piramidi di Giza. Dopo undici riprese, Usyk ha colpito con un montante sinistro, mettendo al tappeto l’avversario. Il team di Verhoeven ha presentato ricorso contro il verdetto.

L’incontro valevole per le cinture WBC, WBA e IBF dei pesi massimi tra Oleksandr Usyk e Rico Verhoeven, disputato di fronte alle Piramidi di Giza, si è risolto con la vittoria dell’ucraino che, grazie al montante sinistro, ha mandato al tappeto il rivale nell’undicesima ripresa. L’incontro però potrebbe non essere ancora terminato. L’olandese, infatti, dopo essere finito al tappeto su un montante di Usyk, si era rialzato pur malfermo sulle gambe per poi subire il nuovo colpo del rivale mentre suonava il gong. L’arbitro Mark Lyson a quel punto, non ha concesso il minuto di intervallo, ma ha chiuso il match dichiarando il kot. Il team di Verhoeven ha presentato un ricorso ufficiale contro il verdetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il team di Verhoven presenta ricorso per il verdetto di Giza con Usyk

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