Il Tar ha sospeso l’assegnazione della gestione del campo sportivo i Giardinetti e del sussidiario di San Baronto. La decisione arriva dopo un ricorso presentato contro l’assegnazione. La sospensione riguarda sia l’affidamento del campo sportivo sia quella dell’edificio scolastico. La procedura di assegnazione resta ferma fino a ulteriori decisioni. Nessuna data è stata fissata per una possibile nuova fase.

Il caso dell’assegnazione della gestione del campo sportivo i Giardinetti e del sussidiario di San Baronto si arricchisce di un nuovo capitolo. È arrivato l’atteso pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, in merito al ricorso presentato dalla Lampo Meridien 1919 e Meridien Grifoni contro il Comune di Lamporecchio. L’oggetto del contendere era l’affiadamento, stabilito con una gara di appalto dall’Amministrazione di Lamporecchio, delle due strutture sportive, per la durata di venti anni, alla società Cerbaia Calcio. Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso e per suo effetto ha deciso di sospendere l’efficacia degli atti e provvedimenti impugnati, fissando la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica fissata per il prossimo 24 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tar blocca i Giardinetti. Sospesa l’assegnazione

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