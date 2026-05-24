Il suffragio femminile e la Resistenza spiegati dai bambini della primaria di Borgomanero

Da novaratoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli studenti della scuola primaria di Borgomanero hanno concluso un percorso sulla storia delle donne nella nascita della Repubblica, sulla Resistenza e sul diritto al voto femminile. Durante le lezioni, hanno appreso come le donne abbiano partecipato attivamente alla lotta partigiana e abbiano ottenuto il diritto di voto. Il progetto ha coinvolto i bambini in attività didattiche e discussioni sul ruolo delle donne nel cambiamento storico e politico del Paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli alunni della scuola primaria di Borgomanero hanno concluso un percorso didattico dedicato al ruolo delle donne nella nascita dell’Italia repubblicana, alla Resistenza e al diritto al voto. Il progetto, intitolato "Sebben che siamo donne", si è sviluppato attraverso diverse discipline come la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Festival della canzone europea dei bambini, la scuola primaria di Borgonovo premiataIl 18° Festival della Canzone europea dei Bambini si è svolto il 11 e 12 aprile presso l’Auditorium Santa Chiara di Trento, culminando il concorso...

Screening cardiologico gratuito per i bambini della scuola primaria di CapannoliIl Comune di Capannoli e il Minihospital Sandro Pertini hanno organizzato uno screening cardiologico gratuito rivolto ai bambini della scuola...

Temi più discussi: Il suffragio femminile e la Resistenza spiegati dai bambini della primaria di Borgomanero; Celebrazioni del 2 Giugno 2026: 80° Anniversario della Repubblica Italiana e del voto alle Donne; Incontro 80 anni di diritto di voto alle donne, Università di Padova, 25 maggio 2026; Voto alle donne, a Scandicci un incontro sugli 80 anni del suffragio femminile.

resistenza il suffragio femminile eIl suffragio femminile e la Resistenza spiegati dai bambini della primaria di BorgomaneroGli alunni della scuola primaria di Borgomanero hanno concluso un percorso didattico dedicato al ruolo delle donne nella nascita dell’Italia repubblicana, alla Resistenza e al diritto al voto. Il prog ... novaratoday.it

resistenza il suffragio femminile eAntifascismo: il lessico famigliare, eredità viva della Resistenza, l'evento a TeramoTERAMO - Nel contesto del ricordo delle partigiane Giovanna Di Filippo Mobili, Lea Arzilli Vetrini, Margherita Ammazzalorso Focosi, il Centro di cultura delle donne Hannah Arendt in collaborazione con ... ekuonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web