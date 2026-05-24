Il suffragio femminile e la Resistenza spiegati dai bambini della primaria di Borgomanero
Gli studenti della scuola primaria di Borgomanero hanno concluso un percorso sulla storia delle donne nella nascita della Repubblica, sulla Resistenza e sul diritto al voto femminile. Durante le lezioni, hanno appreso come le donne abbiano partecipato attivamente alla lotta partigiana e abbiano ottenuto il diritto di voto. Il progetto ha coinvolto i bambini in attività didattiche e discussioni sul ruolo delle donne nel cambiamento storico e politico del Paese.
Gli alunni della scuola primaria di Borgomanero hanno concluso un percorso didattico dedicato al ruolo delle donne nella nascita dell’Italia repubblicana, alla Resistenza e al diritto al voto. Il progetto, intitolato "Sebben che siamo donne", si è sviluppato attraverso diverse discipline come la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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