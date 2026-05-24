Il suffragio femminile e la Resistenza spiegati dai bambini della primaria di Borgomanero

Notizia in breve

Gli studenti della scuola primaria di Borgomanero hanno concluso un percorso sulla storia delle donne nella nascita della Repubblica, sulla Resistenza e sul diritto al voto femminile. Durante le lezioni, hanno appreso come le donne abbiano partecipato attivamente alla lotta partigiana e abbiano ottenuto il diritto di voto. Il progetto ha coinvolto i bambini in attività didattiche e discussioni sul ruolo delle donne nel cambiamento storico e politico del Paese.