Il sindaco ha annunciato di voler rimanere in carica, opponendosi a un tentativo di sfiducia portato avanti da Romano e Binci. Un gruppo di esponenti del Partito Democratico ha espresso sostegno a Romano, tra cui figure come Barocci, Angeletti e Angeloni. La situazione politica locale si concentra quindi su questa tensione tra l’attuale amministrazione e i rappresentanti di minoranza.

Partito democratico per Dario Romano sindaco Massimo Barocci, Margherita Angeletti, Luca Angeloni, Altivano Barchiesi, Mauro Bari, Simonetta Bucari, Gennaro Campanile, Anna Paola Fabri, Giorgio Gregorini, Riccardo Mandolini, Giovanni Margiotta, Elena Mencarelli, Ezio Micciarelli, Rayane Moustamsik, Alessandra Olivetti, Marco Papa, Alessandro Pettinari, Rodolfo Piazzai, Mauro Pierfederici, Cecilia Riginelli, Eugenia Sebastianelli, Luca Sebastianelli, Francesco Spinozzi, Paola Via. Senigallia Cambia – Cambia Senigallia Lion Marco, Anderlini Francesca, Bernacchia Tommaso, Cerri Serena, D’Adderio Alberto, Di Paola Alessandro, Diop Anna,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Olivetti tenta di mantenere la carica e sfida Romano e Binci

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