Il sindaco uscente David Grillini prova a proseguire il mandato. Atentarelo sgambettoèRenzo Baldoni. Entrambi sostenuti da liste civiche, il primo di orientamento di centrosinistra il secondo di centrodestra. Per Grillini (lista CambiaMenti) 8 candidati provengono dalla maggioranza uscente, "portando con loro un patrimonio importante di esperienza, conoscenza del territorio e capacità amministrativa maturata". Accantoaloro,"5nuoviingressidialtoprofilo arricchiscono la squadra con competenze diversificate, entusiasmo e uno sguardoinnovativo". Renzo Baldoni (lista ‘Sviluppo e futuro’) annuncia: "Siamo riusciti a costruire una squadra di assoluto livello, che rappresenta la nostra cittadina in modo eterogeneo, sia per professione, che per fasce di età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Grillini insidiato dallo sfidante Baldoni

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