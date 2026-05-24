Il sindaco Grillini insidiato dallo sfidante Baldoni
Il sindaco uscente, sostenuto da una lista civica di centrosinistra, si presenta per un nuovo mandato. Il suo sfidante, anch'esso supportato da una lista civica, rappresenta il centrodestra. Entrambi i candidati sono in corsa nelle elezioni comunali con il sostegno delle rispettive coalizioni civiche. La competizione si svolge tra due candidati con orientamenti politici diversi, entrambi impegnati a ottenere il voto degli elettori locali.
Il sindaco uscente David Grillini prova a proseguire il mandato. Atentarelo sgambettoèRenzo Baldoni. Entrambi sostenuti da liste civiche, il primo di orientamento di centrosinistra il secondo di centrodestra. Per Grillini (lista CambiaMenti) 8 candidati provengono dalla maggioranza uscente, "portando con loro un patrimonio importante di esperienza, conoscenza del territorio e capacità amministrativa maturata". Accantoaloro,"5nuoviingressidialtoprofilo arricchiscono la squadra con competenze diversificate, entusiasmo e uno sguardoinnovativo". Renzo Baldoni (lista ‘Sviluppo e futuro’) annuncia: "Siamo riusciti a costruire una squadra di assoluto livello, che rappresenta la nostra cittadina in modo eterogeneo, sia per professione, che per fasce di età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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