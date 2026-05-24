Il silenzio e il coraggio
È stato diffuso un messaggio che si rivolge alle scuole, in risposta alla crescente violenza tra giovani e giovanissimi. La comunicazione evidenzia l'importanza di trasmettere valori di coraggio e rispetto, in un momento in cui episodi di aggressione sembrano aumentare senza sosta. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sugli autori di questa iniziativa.
Mentre la violenza tra giovani e giovanissimi sembra ormai sempre più gratuita e senza freni, arriva un messaggio che dovrebbe essere insegnato nelle scuole. Il messaggio è contenuto nella lettera inviata dai genitori di un 15enne di Medicina sfregiato a colpi di machete da una baby gang a Cesena. Un’aggressione che ha compromesso il futuro dell’adolescente, impedendogli per sempre di coronare il suo sogno di pilotare gli aerei. Il giovane, infatti, è stato non solo sfregiato in viso, ma anche ferito in modo permanente a tre dita della mano, quindi ha dovuto abbandonare l’istituto tecnico aeronautico di Forlì e con esso il sogno di diventare pilota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In quel silenzio nasce il coraggio!
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