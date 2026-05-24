Il Reggino è il territorio con la più alta percentuale di candidature al maschile
In provincia di Reggio Calabria, l’86% dei Comuni ha presentato solo candidature maschili per la carica di sindaco. La percentuale si riferisce sia a Reggio che alle altre aree della provincia, dove non sono state presentate candidature femminili. La situazione riguarda tutte le amministrazioni comunali della zona, senza eccezioni. Non sono stati annunciati nomi o partiti coinvolti in queste candidature.
Reggio e la provincia registrano l’86% di Comuni con sole candidature maschili alla carica di sindaco. Il dato supera la media della Calabria, dove il 77% delle Amministrazioni al voto non presenta alcuna candidata donna. Numeri che confermano le difficoltà di accesso femminile ai ruoli politici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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