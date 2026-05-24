Il prezzo della crisi in Medio Oriente agricoltori in ginocchio

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli agricoltori stanno affrontando difficoltà crescenti a causa della crisi in Medio Oriente, che ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz. La mancanza di rotte commerciali ha provocato un aumento dei costi di trasporto e di importazione di fertilizzanti e prodotti chimici, influenzando la produzione agricola. La riduzione delle forniture ha causato anche un calo delle scorte di alcuni alimenti di base.

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Lucca, 24 maggio 2026 –  La crisi in Medio Oriente con la chiusura dello Stretto di Hormuz, sta avendo ripercussioni anche sulle filiere agricole. Coldiretti Toscana parla di aumenti dei costi a ettaro di 250 euro. Lo stesso grano, infatti, costa il 30% in più e una cassetta di pesce il 50%. Lo dice senza mezzi termini la presidente di Coldiretti Toscana Letizia Cesani: “Agricoltori e pescatori pagano il prezzo della crisi”. Oltre a quello umano, infatti, il tributo in termini economici è devastante, perdipiù in una filiera – come quella agricola – già soggetta a variabili che rappresentano per contadini e imprenditori agricoli imprevedibili vulnus: tra tutti l’andamento di un clima impazzito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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