il prezzo della crisi in medio oriente agricoltori in ginocchio

Notizia in breve

Gli agricoltori stanno affrontando difficoltà crescenti a causa della crisi in Medio Oriente, che ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz. La mancanza di rotte commerciali ha provocato un aumento dei costi di trasporto e di importazione di fertilizzanti e prodotti chimici, influenzando la produzione agricola. La riduzione delle forniture ha causato anche un calo delle scorte di alcuni alimenti di base.